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ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بإيطاليا نتيجة موجة الحر

03:27 م الإثنين 17 يوليو 2023
ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بإيطاليا نتيجة موجة الحر

درجات الحرارة بإيطاليا

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روما - (بي بي سي)

من المقرر أن تشهد إيطاليا في الأيام المقبلة معدلات حرارة غير مسبوقة في أوروبا التي تعاني أجزاء منها من موجة من الحر الشديد خلال موسم الصيف الجاري.

يأتي ذلك بعد تحرك كتلة أخرى من الهواء الساخن مندفعة نحو حوض البحر الأبيض المتوسط قادمة من شمال أفريقيا لتتأثر بها دول مثل إيطاليا واليونان في أوروبا وكذلك دول منطقة البلقان.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أصدرت السلطات الإيطالية إنذارا في عدد من المدن تحسبا لدرجات الحرارة المتوقع تسجيلها.

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الحرارة في جزر صقلية وسردينيا في جنوب إيطاليا يمكن أن ترتفع وفق التقديرات فوق ذروة الـ48.8 درجة مئوية التي بلغتها هناك قبل عامين.

أما في أسبانيا المجاورة، فقد تم إجلاء ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص بسبب حرائق الغابات في جزيرة لابالما حيث يكافح يه رجال الإطفاء من أجل احتوائها ووقف انتشارها.

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