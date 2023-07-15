نقل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المستشفى
وكالات
نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ في مستشفى شيبا بتل أبيب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "بعد شعوره بتوعك وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا في تل هشومير"، وسط حراسته.
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