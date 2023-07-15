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BBC

نقل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المستشفى

05:21 م السبت 15 يوليه 2023
نقل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المستشفى

بنيامين نتنياهو

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وكالات

نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ في مستشفى شيبا بتل أبيب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "بعد شعوره بتوعك وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا في تل هشومير"، وسط حراسته.

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بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي مستشفى شيبا

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