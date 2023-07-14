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BBC

زيلينسكي: لا يوجد تهديد بغزو أوكرانيا من جانب بيلاروس

03:46 م الجمعة 14 يوليه 2023
زيلينسكي: لا يوجد تهديد بغزو أوكرانيا من جانب بيلاروس

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على قناته في تيليجرام، إنه لا يوجد تهديد بـ "غزو" أراضي أوكرانيا من جانب بيلاروس.

وذكر زيلينسكي، أنه مع الأخذ في الاعتبار تقارير الاستخبارات، وكذلك الإجراءات المتخذة، يمكن التأكيد بعدم وجود تهديد اقتحام عسكري من جانب بيلاروس.

وشدد زيلينسكي على أن تقرير رئيس مديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، يؤكد ذلك.

في وقت سابق، أصدر زيلينسكي تعليمات إلى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بتعزيز الاتجاه البيلاروسي.

من جانبه، صرح الرئيس البولندي أنجي دودا بأن بلاده مستعدة لزيادة تعزيز الحدود مع بيلاروس، بعد وصول معلومات بانتقال مقاتلي مجموعة فاغنر إلى بيلاروس.

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الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تهديد بغزو أوكرانيا اقتحام عسكري من جانب بيلاروس وزارة الدفاع الأوكراني

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