مسؤولة يابانية تدعم فتح مكتب للناتو في طوكيو
طوكيو - (د ب ا)
قالت نائبة يابانية اليوم الخميس إنه سوف يكون من المفيد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) افتتاح مكتب له في طوكيو، وذلك بعدما انتهت قمة الحلف بدون التوصل لاتفاق بشأن مقترح أثار غضب الصين.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن النائبة الديمقراطية الليبرالية ونائبة وزير الدفاع سابقا، روي ماتسوكاوا، قالت " الصين لها حضور اقتصادي وعسكري كبير أيضا في أوروبا". وأضافت" من المحتمل أن تصبح تهديدا أمنيا، ووجود مكتب للناتو في اليابان سوف يساعد الحلف في التنسيق مع الشركاء الإقليميين".
وأضافت"ذلك لن يصب فقط في مصلحة اليابان".
وتأتي تصريحات ماتسوكاوا بعدما قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج للصحفيين في ليتوانيا إن فكرة فتح مكتب في اليابان مازالت مطروحة على طاولة المناقشات.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعرب عن معارضته للفكرة، التي انتقدتها الصين أيضا.
سوق مصراوى
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أفضل الأجهزة الإلكترونية لمنزل عصري بقسطتفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أفضل الإلكترونيات الذكية في السوق المصري 2023 بخصمتفاصيل
-
6 نصائح عليك اتباعها قبل شراء سماعة أذن جديدةتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أفضل لاب توب للعمل والدراسة.. بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
-
أفضل 10 اكسسوارات لا تبخل على سيارتك بها بخصم حتى 47%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: