الأمطار تجرف السيارات وتدمر المنازل.. مشاهد قاسية لفيضانات الهند (فيديو)

وكالات:

أغلقت السلطات الهندية المدارس في العاصمة نيودلهي، اليوم الاثنين، بعد هطول أمطار موسمية غزيرة تسببت في انزلاقات أرضية وسيول في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ونشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو للأمطار الغزيرة تجرف السيارات.

The massive floods in Solan of Himachal Pradesh, India 🇮🇳 (10.07.2023)



