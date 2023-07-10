إعلان

BBC

الأمطار تجرف السيارات وتدمر المنازل.. مشاهد قاسية لفيضانات الهند (فيديو)

08:29 م الإثنين 10 يوليه 2023

فيضانات الهند

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:
أغلقت السلطات الهندية المدارس في العاصمة نيودلهي، اليوم الاثنين، بعد هطول أمطار موسمية غزيرة تسببت في انزلاقات أرضية وسيول في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
ونشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو للأمطار الغزيرة تجرف السيارات.

وتركت الأمطار الغزيرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أجزاء من نيودلهي تفيض بالمياه التي غمرت الطرق، بينما تقطعت السبل بالسكان.

وكانت ولايات التلال الشمالية الأكثر تضررا، حيث توفي 10 أشخاص جراء فيضانات وانزلاقات أرضية في ولايتي هيماشال براديش وأوتاراخاند، وفقًا لوكالة أنباء برس ترست أوف إنديا الهندية.

وتوفي شخص في نيودلهي وقتل 4 في الشطر الهندي من إقليم كشمير، وفقا للأسوشيتد برس.

عطلت الانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار حركة المرور على الطرق السريعة الرئيسية في أوتاراخاند، وهي ولاية تلال سياحية في جبال الهيمالايا، ما أدى إلى تحذيرات للسكان بعدم الخروج من منازلهم إلا إذا لزم الأمر.

واستخدمت السلطات مروحيات لإنقاذ الناس بينما جرفت الجسور والمنازل في هيماشال براديش المجاورة.

وتوقعت وكالة الأرصاد الهندية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في الشمال في الأيام المقبلة.

وقالت إن الأمطار الموسمية في جميع أنحاء البلاد تسببت بالفعل في هطول الأمطار بنسبة تزيد 2 بالمائة عن المعتاد.

سوق مصراوى

فيضانات الهند الأمطار السيول

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

تركيا: مقتل شخص جراء فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة البحر الأسود
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| التعليم تكشف حقيقة بدء العام الدراسي الجديد في منتصف سبتمبر المقبل