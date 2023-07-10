الأمطار تجرف السيارات وتدمر المنازل.. مشاهد قاسية لفيضانات الهند (فيديو)
وكالات:
أغلقت السلطات الهندية المدارس في العاصمة نيودلهي، اليوم الاثنين، بعد هطول أمطار موسمية غزيرة تسببت في انزلاقات أرضية وسيول في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
ونشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو للأمطار الغزيرة تجرف السيارات.
The massive floods in Solan of Himachal Pradesh, India 🇮🇳 (10.07.2023)— Disaster News (@Top_Disaster) July 10, 2023
TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/Rhf7bFmCVM
وتركت الأمطار الغزيرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أجزاء من نيودلهي تفيض بالمياه التي غمرت الطرق، بينما تقطعت السبل بالسكان.
🇮🇳At least 28 people killed in #India due to #floods#Breaking_News #breaking #flooding #disaster pic.twitter.com/JUEbTohbGF— Attentive Media (@AttentiveCEE) July 10, 2023
وكانت ولايات التلال الشمالية الأكثر تضررا، حيث توفي 10 أشخاص جراء فيضانات وانزلاقات أرضية في ولايتي هيماشال براديش وأوتاراخاند، وفقًا لوكالة أنباء برس ترست أوف إنديا الهندية.
وتوفي شخص في نيودلهي وقتل 4 في الشطر الهندي من إقليم كشمير، وفقا للأسوشيتد برس.
عطلت الانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار حركة المرور على الطرق السريعة الرئيسية في أوتاراخاند، وهي ولاية تلال سياحية في جبال الهيمالايا، ما أدى إلى تحذيرات للسكان بعدم الخروج من منازلهم إلا إذا لزم الأمر.
واستخدمت السلطات مروحيات لإنقاذ الناس بينما جرفت الجسور والمنازل في هيماشال براديش المجاورة.
وتوقعت وكالة الأرصاد الهندية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في الشمال في الأيام المقبلة.
وقالت إن الأمطار الموسمية في جميع أنحاء البلاد تسببت بالفعل في هطول الأمطار بنسبة تزيد 2 بالمائة عن المعتاد.
سوق مصراوى
-
ما هي أهم الاكسسوارات الواجب توافرها في حمامك 2023 ؟تفاصيل
-
أمازون تُطلق عروض "يوم برايم" بتخفيضات هائلة يومي 11 و12 يوليو الجاريتفاصيل
-
كيف تعتني بنفسك للحصول على إطلالة أنيقة لصيف 2023؟تفاصيل
-
أفضل ألعاب لتنمية ذكاء ومهارات الأطفال والاستمتاع بالإجازة الصيفيةتفاصيل
-
أفضل منظمات تساعدك في ترتيب وتنظيم مطبخك تبدأ من 66 جنيهاتفاصيل
-
أفضل العطور النسائية لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 56 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: