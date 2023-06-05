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BBC

بالفيديو.. صدفة عجيبة تكشف وكر سري عبر "الثلاجة"

01:47 م الإثنين 05 يونيو 2023
بالفيديو.. صدفة عجيبة تكشف وكر سري عبر "الثلاجة"

وكر سري عبر الثلاجة صورة من الفيديو

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(وكالات)

كشفت السلطات السعودية مستودعا مخالفا للقانون يتم الدخول إليه عبر ثلاجة.

وقال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في تدوينة على "تويتر" إنه أثناء جولات البرنامج بمشاركة الفرق الرقابية في وزراة التجارة وأمانة منطقة الرياض، تم ضبط عمالة بمستودع مخالف كانوا مختبئين في وكر يتم الدخول إليه من باب الثلاجة.

وأوضح البرنامج أنه تم إحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ونشر الحساب مقطع فيديو وثق شخصا وهو يفتح ما يظهر أنه باب ثلاجة، ليتبين أنه مدخل لشقة يبدو أنها تستخدم كمصنع.

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