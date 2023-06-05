بالفيديو.. صدفة عجيبة تكشف وكر سري عبر "الثلاجة"
(وكالات)
كشفت السلطات السعودية مستودعا مخالفا للقانون يتم الدخول إليه عبر ثلاجة.
وقال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في تدوينة على "تويتر" إنه أثناء جولات البرنامج بمشاركة الفرق الرقابية في وزراة التجارة وأمانة منطقة الرياض، تم ضبط عمالة بمستودع مخالف كانوا مختبئين في وكر يتم الدخول إليه من باب الثلاجة.
أثناء جولات البرنامج وبمشاركة الفرق الرقابية لـ @MCgovSA و @Amanatalriyadh— البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) June 3, 2023
ضبطنا عمالة بمستودع مخالف، اختبئوا في وكر يتم الدخول له من "باب ثلاجة!" وأحلناهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.
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وأوضح البرنامج أنه تم إحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
ونشر الحساب مقطع فيديو وثق شخصا وهو يفتح ما يظهر أنه باب ثلاجة، ليتبين أنه مدخل لشقة يبدو أنها تستخدم كمصنع.
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