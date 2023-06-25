بسبب الأزمة الاقتصادية.. خدمات طبية بالتقسيط في لبنان

القاهرة/بيروت - (د ب أ):

أعلنت شركة "كومن"، الرائدة في قطاع التأمين، إطلاق خدمة جديدة تهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة تناسب جميع الفئات الاجتماعية في لبنان وتسهل على اللبنانيين الحصول على سلسلة خدمات طبية مجانية عن بعد وإمكانية التقسيط المريح.

وقالت الشركة ، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه نتيجة تدهور الأحوال الاجتماعية والخدمات الصحية في لبنان، وتعرض قطاع التأمين الصحي لأزمة ، وجد المواطن اللبناني نفسه غير مغطى صحيًا بعد توقف العديد من صناديق التأمين والتعاضد في المؤسسات الرسمية والحكومية وصندوق الضمان الاجتماعي.

وأضافت أنه استجابةً لهذا السيناريو المحزن قامت الشركة بإطلاق خدمة جديدة تهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة تناسب جميع الفئات الاجتماعية في غضون 90 ثانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تحفظ كرامة اللبنانيين وتمكنهم من الحصول على تأمين صحّي واستشفائي كامل.

ووفق البيان ،فإن المبادرة عبارة عن تغطية صحية استشفائية شاملة بنسبة 100 % كما تشمل أيضاً الفحوصات الخارجية وباسعار تشيجيعية جداً تتناسب مع الوضع الراهن، بالإضافة الى تقديم سلسلة خدمات طبية مجانية عن بعد، وإمكانية التقسيط الشهري المريح، وخدمة عملاء على مدار الساعة وجميع أيام الأسبوع.

ويقول روجيه زكّار، المدير العام للشركة ، إن "الشعب اللبناني يعيش حاليًا أزمة اقتصادية حادة ويعاني بشكل خاص من تدهور الرعاية الصحية ، وكانت الدولة توفر بعض التغطية الصحية من خلال الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة وتعاونية موظفي الدولة وجهات أخرى، ولكنها أصبحت عاجزة تمامًا بسبب الأزمة الحالية. وبالتالي، وجد المواطن اللبناني نفسه مواجهًا لعقبات تهدد حياته وتتسبب في تهديد كرامته الإنسانية وحقه في الصحة".

وأضاف زكار: "نحن لا نقبل أن يضطر اللبناني للتوسّل على أبواب المؤسسات والجمعيات للحصول على مساعدات مالية تمكّنه من الدخول إلى المستشفى أو الحصول على الرعاية الطبية. ولهذا قرّرنا إطلاق هذه الخدمات الجديدة لكي تصبح بمتناول الجميع وكل الفئات الاجتماعية".