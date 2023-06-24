الحج هذا العام هو الأكبر منذ تفشي فيروس كورونا

الرياض - (بي بي سي)

عادت أعداد الحجاج في موسم هذا العام إلى ما كانت عليه قبل تفشي وباء كورونا وقد وصل السعودية عبر جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية أكثر من مليون ونصف المليون حاج.

وشارك في الصلاة بالمسجد النبوي والمسجد الحرام في مكة أكثر من 1.2 مليون شخص، وهو الأكبر منذ تفشي وباء كورونا.

وتنطلق يوم الاثنين مناسك الحج ويتوقع أن يصل عدد الحجاج إلى أكثر من مليوني حاج، من 160 دولة.

وأعلنت السعودية أن الوقوف في عرفة، سيكون يوم الثلاثاء، في الـ27 من الشهر الجاري، وعيد الأضحى سيكون في الـ28 منه.

وأكدت السلطات على تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة للحجاج من خلال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وضبط حركة المرور في مداخل مدينة مكة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها.

وستوكل إلى قوات الطوارئ الخاصة مهمة حفظ الأمن والنظام وإدارة حركة الحشود في مكة والمدينة.