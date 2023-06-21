الشرطة الفرنسية تعلن السيطرة على حادث انفجار باريس

وكالات

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق كبير جراء انفجار للغاز في منطقة الدائرة الخامسة بباريس.

وأضافت الشرطة الفرنسية، أن عمليات الإنقاذ جارية في موقع انفجار الغاز بباريس والحريق تحت السيطرة.

وقالت النيابة العامة في باريس، إنه لم يتم تحديد حتى الآن أسباب انفجار الغاز في باريس.

وأصيب 16 منهم 7 في حالة حرجة جدًا جراء انفجار الغاز في باريس اليوم.

وأعلنت بلدية باريس عبر تويتر عن انفجار غاز في منطقة الدائرة الخامسة.

وأضافت الشرطة الفرنسية، أن واجهة المبنى انهارت بعد انفجار غاز في الدائرة الخامسة في باريس.