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BBC

بكين: اتفاق على شراكة استراتيجية بين الصين والسلطة الفلسطينية

03:42 م الأربعاء 14 يونيو 2023
بكين: اتفاق على شراكة استراتيجية بين الصين والسلطة الفلسطينية

وزارة الخارجية الصينية

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بكين - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفقا على إقامة شراكة استراتيجية مشتركة خلال اجتماع في قاعة الشعب الكبرى في بكين اليوم الأربعاء.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الشراكة على الفور. وقبل الزيارة، قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين مستعدة للتوسط بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

وأعربت الخارجية الصينية عن دعمها لسرعة استئناف محادثات السلام على أساس حل الدولتين.

وهذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها عباس للصين منذ عام 2017.

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وزارة الخارجية الصينية شراكة بين الصين والسلطة الفلسطينية الرئيس الصيني والرئيس الفلسطيني قاعة الشعب الكبرى في بكين

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