بالكراسي المتحركة.. مشاجرة جماعية في مكة (فيديو)
وكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص في مدينة مكة المكرمة.
ويظهر الفيديو عددا من الرجال بينهم شباب يتشاجرون بعنف ويستخدم بعضهم كراسي متحركة في الشجار بمكان بمكة المكرمة دون معرفة سبب الواقعة.
مشاجرة جماعية في #مكة_المكرمة— 🇸🇦 جمال (@Ksa20238) June 14, 2023
وش تتوقع السبب ؟#الحج_ليس_امنا pic.twitter.com/pwSYNLZKIT
الفيديو الذي لاقى انتشارًا واسعًا دفع الشرطة في مكة إلى توضيح الحادث، وألقت شرطة منطقة مكة القبض على 7 مقيمين ووافد زائر ظهروا في مقطع الفيديو المتداول.
وأكدت الشرطة في بيان لها عبر موقع "تويتر" أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على (8) أشخاص إثر مشاجرة جماعية pic.twitter.com/FuOCaXFSd9— الأمن العام (@security_gov) June 13, 2023
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