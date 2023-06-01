كندا تعتزم طباعة عبارات تحذيرية على السجائر مباشرة

نيويورك - (د ب أ/ت ك أ):

قالت وكالة الصحة الكندية "هيلث كندا" إنه سوف يتم طباعة عبارات تحذيرية بشأن مخاطر التدخين مباشرة على السجائر نفسها في البلاد.

ويُعتقد أن هذا الأمر سوف يكون الأول من نوعه على مستوى العالم.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية (سي بي سي) إن المدخنين سوف يرون عبارات تحذيرية مثل "التدخين يسبب السرطان" و "سم في كل نفس" في كل مرة يضعون السجائر في أفواههم.

وعندما يتم فرض التفويض الاتحادي على السجائر ذات الحجم الكبير التي يبلغ طولها 84 ملم في الأول من أغسطس، سوف يكون أمام صناع السجائر ذات الحجم العادي التي تبلغ طولها 72 ملم حتى 31 يوليو 2024 لطباعة تحذيرات على كل سيجارة .

وقالت وزيرة الصحة النفسية والإدمان، ، كارولين بينيت، أمس الأربعاء، إن التحذيرات الفردية على السجائر إلى جانب "الصور التحذيرية المحدثة" على العبوات تمثل نهجا جديدا قويا للحفاظ على الأرواح.

وأضافت "التبغ لايزال يقتل 48 ألف كندي يوميا... نحن نتخذ إجراء الآن بأن نكون أول دولة في العالم تضع تحذيرات صحية على كل سيجارة ".

وسوف تشغل التحذيرات الجديدة على عبوات السجائر 75% على الأقل من منطقة العرض الأساسية على العبوات والصناديق. وهذا سوف يرافق ذلك رسائل محدثة على عبوات السجائر التي يبيعها تجار التجزئة اعتبارا من 30 أبريل 2024.