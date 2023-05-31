المسجد النبوي يستقبل أكثر من 200 مليون مصلٍ في 10 أشهر

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الممكلة العربية السعودية، إن أروقة المسجد النبوي وساحاته، استقبلت أكثر من 200 مليون مصلٍ ومصلية من بداية العام الهجري وحتى غرة ذو القعدة لهذا العام.

وأوضح الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي من غرة شهر محرم إلى غرة ذو القعدة بلغ أكثر 200 مليون مصلٍ ومصلية.

وأضاف السديس، في بيان، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بتضافر جميع إدارتها قدمت كافة الخدمات للمصلين والزائرين وتذليل كل المعوقات لهم ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة.

ودعا السديس، الله عز وجل أن يجزي الحكومة السعودية، خير الجزاء نظير ما يقدمونه لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والرعاية الدائمة التي تجسد اهتمام ولاة الأمر - حفظهم الله- في تقديم أرقى الخدمات لزوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.