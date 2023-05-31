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روسيا تعلن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية في أوديسا

06:25 م الأربعاء 31 مايو 2023
روسيا تعلن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية في أوديسا

تدمير سفينة حربية أوكرانية أرشيفية

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موسكو-(د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، إنه تم تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية أثناء رسوها في ميناء أوديسا على البحر الأسود باستخدام سلاح عالي الدقة .

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن الهجوم الذي شنته القوات الجوية والصاروخية الروسية وقع يوم الاثنين، ووصف السفينة باسم يوري أوليفيرينكو، وهي سفينة إنزال دخلت الخدمة عام 1971.

ولم تؤكد أوكرانيا حتى الآن الهجوم، ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

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تدمير سفينة حربية أوكرانية روسيا تدمر سفينة حربية أوكرانية وزارة الدفاع الروسية ميناء أوديسا على البحر الأسود

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