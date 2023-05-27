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BBC

تقرير: وفاة جندي أمريكي إثر حادث بالكويت

09:41 م السبت 27 مايو 2023
تقرير: وفاة جندي أمريكي إثر حادث بالكويت

وفاة جندي أمريكي إثر حادث بالكويت

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واشنطن - (د ب أ):

لقي جندي أمريكي حتفه في حادث انقلاب مركبة غير قتالية في الكويت، حسبما نقلت محطة (إيه بي سي نيوز) عن مسؤولين أمريكيين في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وذكرت المحطة أن الجندي جيسون ريد هافن / 20 عاما / من أيكن بولاية ساوث كارولينا، توفي في حادث انقلاب مركبة وقع في وضع غير قتالي يوم الخميس في معسكر بوهرينج في الصحراء الشمالية الغربية للكويت، على بعد حوالي 20 ميلا من الحدود الجنوبية للعراق.

ولا يزال الحادث المميت قيد التحقيق ، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل على الفور.

وجاء خبر وفاة هافن قبل أيام فقط من يوم الذكرى ، وهو عطلة اتحادية لتكريم والحداد على أولئك الذين لقوا حتفهم أثناء خدمتهم في القوات المسلحة الأمريكية.

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