الصحة العالمية ترفض مطالب الاحتلال بسحب بند فلسطين من جدول أعمالها
وكالات
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية رفضت مطالب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بسحب بند فلسطين من جدول أعمالها.
وأوضحت وسائل الإعلام، أنّ رفض الجمعية جاء بأغلبية 76 صوتاً مقابل 13.
جدير بالذكر أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، العام الماضي، بأغلبية ساحقة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، و168 دولة صوتت لمصلحة القرار، حينها، مقابل 6 دول رفضت القرار، وامتنعت 8 دول عن التصويت.
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