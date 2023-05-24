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اليابان تعلن إرسال 100 مركبة إلى أوكرانيا

04:27 م الأربعاء 24 مايو 2023
اليابان تعلن إرسال 100 مركبة إلى أوكرانيا

ارشيفية

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طوكيو - أ ش أ

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأربعاء اعتزامها إرسال قرابة 100 مركبة إلى أوكرانيا، وذلك في إطار تقديم الدعم إلى كييف.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن وزير الدولة للدفاع إينو توشيرو سلم السفير الأوكراني بالبلاد سيرجي كورسونكي قائمة بالمعدات التي سيتم إرسالها لأوكرانيا وذلك خلال مراسم أقامتها وزارة الدفاع.

وقال إينو إن تلك المركبات لعبت أدوارا هامة في مهمات قوات الدفاع الذاتى البرية اليابانية، وإنه سيتم جمعها من الوحدات عبر اليابان ونقلها إلى أوكرانيا.

من جانبه، أعرب السفير كورسونكي عن امتنانه العميق لليابان، واصفا طوكيو بأنها شريك أساسي موثوق به لأوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أعرب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي /الأحد/ عن دعم بلاده لكييف، متعهدا بأن توفر اليابان مركبات عالية الحركة تتسع لعشرة أشخاص وشاحنات قلابة ناقلة مملوكة لقوة الدفاع الذاتي البرية، بالإضافة لتقديم حوالي 30 ألف حصة غذائية طارئة.

كما تخطط وزارة الدفاع لاستقبال جنود أوكرانيين مصابين في مستشفيات قوات الدفاع الذاتي الشهر المقبل.

هذا المحتوى من

Asha

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