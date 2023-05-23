بريطانيا: أوكرانيا ستحصل على دعم غربي "لسنوات مقبلة"

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن أوكرانيا ستحصل على دعم غربي "لسنوات مقبلة"، بينما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن استراتيجية الانتظار الخاصة به "لن تفلح".

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء البريطاني القول، إن واحدا من الاخطاء الناتجة عن "سوء التقدير الكبير" للرئيس الروسي، هو افتراض أن غزوه لأوكرانيا سيؤدي إلى تفتيت الحلفاء.

وفي حديثه خلال جلسة أسئلة وأجوبة بمؤتمر لندن للدفاع الذي عقد في بوش هاوس، قال سوناك أيضا إن هناك "اتساق" بين مجموعة السبع في النهج الخاص ببكين.

وقال إن صعود الصين يمثل "تحديا محددا للعصر" بالنسبة للغرب، ولكنه أكد أن الاستجابة يجب ألا تكون ذات نزعة حمائية، مع الحاجة إلى التعامل مع بكين بشأن مجموعة من القضايا.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني قائلا: "إنها دولة لديها الوسيلة والنية على حد سواء، لإعادة تشكيل النظام العالمي".