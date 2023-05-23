ماذا سيحدث في العالم إذا نفدت الأموال في الولايات المتحدة؟

(وكالات):

مع نفاد الوقت لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، تتحدث كريستين رومانز، كبيرة مراسلي الأعمال في CNN، عما يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة وخارجها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف حد الدين.

تاريخيًا، لم تتخلف الولايات المتحدة أبدًا عن تسديد ديونها، في حين أن سوق سندات الحكومة الأمريكية هو حجر الزاوية للنظام المالي العالمي، لذلك من غير الواضح التأثير الحقيقي الذي قد يتسبب به هذا الأمر.

ومع دخولنا في شهر يونيو، ستكون هناك بعض المدفوعات الكبيرة التي ستكون ضرورية من قبل الحكومة الأمريكية، مثل امتيازات المحاربين القدامى والضمان الاجتماعي، التي يتم دفعها في الأربعاء الثاني والثالث والرابع من الشهر.

السؤال الأكبر هو: ما الذي سيحدث في الخزانة عندما يحاولون تحديد الفواتير التي يجب دفعها إذا لم يتم رفع حد الدين؟ سيكون الأمر مشابهًا لـ"ألعاب الجوع" نوعًا ما، عندما تحاول أن تقرر الأمر الذي سيتسبب بأقل قدر من الضرر وسيساعد معظم الناس.

وقد تبقي الخزانة الأمريكية كل المدفوعات الثابتة إذا تمكنت من ذلك، حيث ستحاول دفع الضمان الاجتماعي ومزايا المحاربين القدامى، لكنها قد تعد المتعاقدين بدفع الأموال المستحقة لهم لاحقًا.

إذا قامت الخزانة بهذا الأمر، ووعدت المتعاقدين الفيدرالين بالدفع لهم لاحقًا - وهم جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي - فسوف تكون في حالة يقدّر الاقتصاديون بغولدمان ساكس أنه - في اليوم الذي تتخطى فيه التاريخ المحدد - قد تُغلق عُشر الاقتصاد الأمريكي، وستوقف كل النشاط الاقتصادي ذاك. سيتسبب هذا حتمًا في ركود اقتصادي، وقد يتسبب في حدوث كارثة في أسواق السندات في جميع أنحاء العالم.