رئيس الإمارات ورئيس وزراء أستراليا يبحثان فرص تعزيز التعاون بين البلدين

أبوظبي - (د ب أ):

تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين أبوظبي وكانبرا.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، سبل تعزيز العمل المشترك بين الإمارات وأستراليا، لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات النوعية البناءة وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في ترسيخ العلاقات المتنامية المتينة التي تجمع البلدين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وتناول الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها خاصة قضية التغير المناخي ودور الإمارات في جهود التصدي لهذه الظاهرة من خلال رئاستها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب 28" المزمع إقامته قبل نهاية العام.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأسترالي، عن شكره وتقديره لرئيس الإمارات للجهود التي بذلتها أبوظبي، في إجلاء الرعايا الأستراليين من السودان وأفغانستان ضمن جهودها الإنسانية في إجلاء العالقين من الدول الصديقة، مشيدا بالكفاءة التي أبدتها مختلف الجهات المعنية في الدولة والتسهيلات التي قدمتها لتأمين سلامتهم ونقلهم.