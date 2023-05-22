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BBC

الكوليرا تودى بحياة 12 شخصا في جنوب أفريقيا

10:14 ص الإثنين 22 مايو 2023
الكوليرا تودى بحياة 12 شخصا في جنوب أفريقيا

الكوليرا

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جوهانسبرج - (د ب ا):

لقى 12 شخصا حتفهم بسبب مرض الكوليرا، كما توجه 95 شخصا للمستشفى لإصابتهم بأعراض تشير إلى أنهم قد يكونون مصابين بالمرض، وذلك في منطقة هامانشكرال في مدينة تشوان بجنوب أفريقيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إدارة الصحة في مدينة جاوتينج قالت في بيان إنه حتى أمس الأحد تم تأكيد إصابة 19 شخصا بالكوليرا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لقوا حتفهم، كما جرى نقل 37 شخصا للمستشفى.

ويشار إلى أن جاوتينج تضم مدينتي بريتوريا وجوهانسبرج، أكبر مدينة بجنوب أفريقيا.

وقد لقى المئات من الأشخاص حتفهم في مالاوي وموزمبيق بسبب الكوليرا هذا العام.

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الكوليرا جنوب أفريقيا منطقة هامانشكر

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