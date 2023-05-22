الكوليرا تودى بحياة 12 شخصا في جنوب أفريقيا
جوهانسبرج - (د ب ا):
لقى 12 شخصا حتفهم بسبب مرض الكوليرا، كما توجه 95 شخصا للمستشفى لإصابتهم بأعراض تشير إلى أنهم قد يكونون مصابين بالمرض، وذلك في منطقة هامانشكرال في مدينة تشوان بجنوب أفريقيا.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إدارة الصحة في مدينة جاوتينج قالت في بيان إنه حتى أمس الأحد تم تأكيد إصابة 19 شخصا بالكوليرا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لقوا حتفهم، كما جرى نقل 37 شخصا للمستشفى.
ويشار إلى أن جاوتينج تضم مدينتي بريتوريا وجوهانسبرج، أكبر مدينة بجنوب أفريقيا.
وقد لقى المئات من الأشخاص حتفهم في مالاوي وموزمبيق بسبب الكوليرا هذا العام.
سوق مصراوى
-
أفضل شاحن للهاتف الذكي يبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ 171 جنيها شهرياً.. أفضل لاب توب للعمل والدراسةتفاصيل
-
لو عربيتك قديمة.. أرخص مكيف محمول للسيارات بأسعار تبدأ بـ 333 جنيهاتفاصيل
-
4 أفكار لهدايا تناسب طلاب المدارس احتفالا بنجاحهم في الامتحاناتتفاصيل
-
أدوات تجميل لن تتخلى عنها فى صيف 2023 تبدأ من 17 جنيهاتفاصيل
-
أحدث حقائب الشاطئ لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 139 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: