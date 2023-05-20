العربية: توقع اتفاق هدنة بين طرفي النزاع في السودان لمدة 7 أيام
وكالات:
وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء السبت، على اتفاق هدنة إنسانية لمدة 7 أيام.
وذكرت قناة العربية السعودية، نقلا عن مصادر أنه "تم توقيع اتفاق هدنة إنسانية بين الجيش السوداني والدعم السريع لـ7 أيام".
وأضافت أن "اتفاق الجيش السوداني والدعم السريع يسري بعد 48 ساعة من توقيعه".
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