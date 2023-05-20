واشنطن تطالب بإطلاق سراح 1500 سجين سياسي في بيلاروسيا

واشنطن - (د ب أ):

طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عن أكثر من 1500 سجين سياسي في بيلاروسيا، وفقا لبيان رسمي صدر اليوم السبت.

وكتبت وزارة الخارجية الأمريكية: "تم القبض على هؤلاء الرجال والنساء وسجنهم لممارستهم حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية سعيا وراء الديمقراطية فى بيلاروسيا، أو للاحتجاج على انتخابات مزورة، أو لمعارضتهم حرب روسيا ضد أوكرانيا".

وتابعت أن "العديد من محاكماتهم عقدت خلف أبواب مغلقة، بعيدا عن التدقيق العام أو المساءلة".

وصادف البيان عشية يوم التضامن مع السجناء السياسيين البيلاروسيين والذى يوافق 21 مايو.

وأدانت واشنطن بيلاروس لقطعها الاتصالات بين السجناء السياسيين وعائلاتهم وذويهم. وفي بعض الحالات، لا يعرف الأقارب والمحامون حتى مكان احتجاز السجناء.

وغالبا ما يوصف حاكم بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بأنه "آخر ديكتاتور في أوروبا"، وهو حليف قوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد ساعده دعم بوتين جزئيا على الفوز في انتخابات عام 2020.

وتعتمد بيلاروس اقتصاديا وماليا على روسيا الآن أكثر من أي وقت مضى.

كما قدمت مينسك الدعم لموسكو في الحرب في أوكرانيا من خلال السماح للقوات الروسية باستخدام الأراضي البيلاروسية لشن هجمات على أوكرانيا المجاورة.