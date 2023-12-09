المعارضة الإسرائيلية: استخدام جوتيريش للمادة 99 لوقف إطلاق النار في غزة "معاداة السامية"

تل أبيب- (د ب أ)

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن معاداة السامية هي "التفسير المنطقي" الوحيد لقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالدفع من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

واستخدم جوتيريش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة الذي لم يستخدم منذ عقود، لإجبار مجلس الأمن الدولي على مناقشة قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار، ومنعت الولايات المتحدة القرار باستخدام حق النقض(الفيتو).

وكتب لابيد في سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، "فقط عندما تدافع إسرائيل عن نفسها بعدما قُتل أطفالنا على يد حماس وأُخذ شعبنا أسرى، قرر مجلس الأمن الدولي فجأة تفعيل المادة 99 لمساعدة حماس".

وأضاف "كيف نعلم أنها معادية للسامية؟ لأنه لا يوجد تفسير منطقي آخر".