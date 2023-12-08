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BBC

الخارجية الأمريكية: نعمل في سبيل العودة إلى الهدنة ولكن حماس من ترفض

12:05 ص الجمعة 08 ديسمبر 2023

أنتوني بلينكن

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مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكي عازمة على ضمان حرية وسيادة أوكرانيا، وواشنطن قدمت أكثر من 70 مليار دولار كدعم لتحقيق ذلك.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي الخميس: "ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها تجاه إرهاب حماس، و نعمل على إطلاق سراح كافة الرهائن وعلى حماس ضمان سلامتهم".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي: "متحدون مع بريطانيا على دعم عدم توسع الاقتتال في الشرق الأوسط، وهجمات الحوثيين تأتي بدعم إيراني، ونعمل على وقف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي: "نعمل في سبيل العودة إلى الهدنة ولكن حماس من ترفض حتى الآن، وطالبنا إسرائيل ببذل أقصى جهد لحماية المدنيين الذين تستخدمهم حماس كدروع بشرية".

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