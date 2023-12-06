الحوثيون: البحر الأحمر من خليج العقبة لباب المندب محرم على سفن الكيان الصهيوني

مصراوي

قال من يُعرف بوزير الدفاع في الحكومة التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" محمد ناصر العاطفي، مساء اليوم الأربعاء، إن على دول العالم أن تطمئن أن البحر الأحمر منطقة آمنة للملاحة والتجارة.

وأكد العاطفي أن البحر الأحمر من خليج العقبة لباب المندب محرم على سفن الكيان الصهيوني.

وكان عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي أشار إلى أن جماعته لا تخشى أي رد فعل من جانب الولايات المتحدة بعد استهداف السفينتين، بل أن واشنطن وإسرائيل يخشون من توسيع رقعة المعارك إلى خارج قطاع غزة.

وأوضح البخيتي أن الحوثيين لديهم خيارات موجعة ضد الكيان الإسرائيلي نصرة للمقاومة في غزة سيتم الإعلان عنها في حينها، مشيرا إلى أنه لا يستبعد وجود محاولات أمريكية لإقناع القيادة في صنعاء بوقف العمليات في البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الحوثيين لم يتعرضوا لأي ضربات حتى الآن لكنهم لا يستبعدون حدوث رد عسكري أمريكي أو إسرائيلي ضدهم، موضحا أن الهدف من احتجاز السفينة هو وقف العدوان على غزة ولا يمانعون إطلاق سراحها إذا توقف العدوان.

ونوّه البخيتي إلى أن جماعته ملتزمة بأمان الحركة الملاحية في البحر الأحمر وتستهدف فقط سفن الكيان الصهيوني.