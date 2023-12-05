بعد مقتل ضابطين.. ارتفاع إجمالي قتلى الاحتلال اليوم إلى 7 خلال المعارك بغزة
مصراوي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل ضابطين في معارك بشمال قطاع غزة؛ ليرتفع إجمالي عدد قتلاه خلال اليوم إلى 7 من أفراده العسكريين.
وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى إلى 84 منذ بدء العملية البرية و 408 قتيل منذ 7 أكتوبر الماضي.
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال.
وتابعت كتائب القسام، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: "تمكن مجاهدونا من تفجير حقل ألغام أعد مسبقاً بـ ٤ عبوات تلفزيونية (مضادة للأفراد) بعدد من جنود الاحتلال، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شرق خانيونس".
وأضافت كتائب القسام :"تمكن مجاهدو القسام بمحور شرق خانيونس من تفخيخ، ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية وعدد من عبوات الـ TBG مما أدى لانهيار المبنى بشكل كامل".
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