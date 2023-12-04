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جوتيريش يناشد إسرائيل تجنب مفاقمة الوضع الإنساني الكارثي في غزة

10:00 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

أنطونيو جوتيريش

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بي بي سي

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل، "لتجنب اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "يؤكد الأمين العام مجددا الحاجة إلى العمل لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عوائق لتلبية احتياجات السكان في جميع أنحاء القطاع".

وقال دوجاريك إنه لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه في غزة وذلك تعليقا على أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

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