حزب الله يُعلن استهداف تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي

(مصراوي)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف قواته لتجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع الراهب.

وصرح حزب الله، أنه حقق إصابات مباشرة في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي.

واستهدف حزب الله في وقت سابق اليوم موقع البغدادي الإسرائيلي من خلال استخدام الأسلحة المناسبة.

كما هاجم حزب الله موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، معلنًا عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

وتستمر التوترات على الحدود اللبنانية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع أحداث طوفان الأقصى في الـ7 من أكتوبر، من إعلان حزب الله أن هجماته تأتي ردًا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة.