حماس: دعوة الوزير الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب تترافق مع العدوان



مصراوي

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" اليوم الأحد، إن على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك لوقف جرائم إسرائيل ومحاسبتها على ما اقترفته بحق الفلسطينيين.

وأكدت حماس أن دعوة وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتهجير مليوني فلسطيني والإبقاء على نحو 200 ألف في غزة جريمة حرب تترافق مع عدوان إجرامي.

سبق وأن قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيريتش، إنه يتوجب على إسرائيل تشجيع الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة وإيجاد دول مستعدة لاستقبالهم.

وشدد سموتيريتش على أنه يجب أن يبقى جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة لفترة طويلة، موضحا أنه يشجع على تغيير جذري في القطاع.