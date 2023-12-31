القسام: مجاهدونا يستهدفون قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بغزة بالعبوات والقذائف

مصراوي

قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، إن مجاهدونا يستهدفون قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بمدينة غزة بالعبوات والقذائف ويشتبكون معهم بالأسلحة الرشاشة.

وأضافت القسام، أن قوة مشتركة من القسام وكتائب المجاهدين تستهدف طائرة أباتشي صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7".

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إذا لم نحقق الأمن في الشمال عبر الوسائل السياسية فسوف نحققه عبر الوسائل العسكرية.

وأضاف نتنياهو، قال إننا سوف نقضي على حماس وسوف نستعيد كافة الأسرى، مضيفا أن الجيش يعمل بشكل أخلاقي في حربه على حماس في غزة.