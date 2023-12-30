إسرائيل تعلن وقفًا مؤقتًا للقتال لـ 4 ساعات في قطاع غزة "تفاصيل"

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفا تكتيكيا لمدة أربع ساعات للقتال في مخيم في رفح جنوب قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش باللغة العربية في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنه سوف يتم بشكل مؤقت تعليق الانشطة العسكرية هناك لأسباب إنسانية.

وكتب قائلا إن هذا التوقف من شأنه أن يمكن السكان من الحصول على الإمدادات.

ولفت إلى أن القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس.

وزعم أن جيش الاحتلال سيتيح تنقل المدنيين الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس.

وأشار إلى أن التنقل للاتجاهين من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد "البحر" - شارع الشهداء في دير البلح.

كان جيش الاحتلال قد دعا في وقت سابق سكان مدينة خان يونس المحاصرة جنوب المنطقة الساحلية إلى البحث عن الأمان في مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية.

وخصص الجيش أيضا اليوم السبت طريقا للمدنيين لتجاوز الطريق الذي كان قد تم استخدامه في السابق للفرار عبر مدينة خان يونس والذي قال الجيش إنه كان خطيرا.

وذكرت تقارير أن الآلاف من الفلسطينيين قد لجأوا إلى الخيام في رفح.

وعقب توسيع نطاق الهجمات الإسرائيلية إلى الجزء الأوسط من قطاع غزة ، فإنه بالكاد يكون هناك مكان للأشخاص النازحين داخليا ، وفقا لبيانات الأمم المتحدة .

وقال توماس وايت، مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في غزة، قبل بضعة أيام، إن مدينة رفح، على سبيل المثال، مكتظة بالفعل بالنازحين إليها وتستوعبهم بالكاد ".