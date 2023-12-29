حماس: ندعو الدول العربية لوقف العدوان الصهيوني الغاشم ضد شعبنا

مصراوي

ثمنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الموقف الشجاع لوزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود يوسف الذي أكد على واجب نصرة فلسطين في وجه حرب الإبادة الصهيونية.

وتابعت حركة حماس في بيان لها بقناتها على تليجرام، "أثنى فيه كذلك على نصرة الإخوة في اليمن الشقيق لشعبنا الفلسطيني باعتباره واجباً أخوياً".

وجددت ندائها إلى الدول العربية والإسلامية للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والسياسية في نصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، واتخاذ ما يلزم لوقف العدوان الصهيوني الغاشم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.