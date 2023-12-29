إعلان

BBC

حماس: ندعو الدول العربية لوقف العدوان الصهيوني الغاشم ضد شعبنا

11:22 ص الجمعة 29 ديسمبر 2023

حماس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

ثمنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الموقف الشجاع لوزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود يوسف الذي أكد على واجب نصرة فلسطين في وجه حرب الإبادة الصهيونية.

وتابعت حركة حماس في بيان لها بقناتها على تليجرام، "أثنى فيه كذلك على نصرة الإخوة في اليمن الشقيق لشعبنا الفلسطيني باعتباره واجباً أخوياً".

وجددت ندائها إلى الدول العربية والإسلامية للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والسياسية في نصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، واتخاذ ما يلزم لوقف العدوان الصهيوني الغاشم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

حماس وزير خارجية جمهورية جيبوتي فلسطين الدول العربية اليمن

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سقوط إصابات في قصف روسي على مناطق عدة بأوكرانيا بصواريخ ومسيرات

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان