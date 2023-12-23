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BBC

إيران: لبنان واليمن تعملان وفقًا لما يرونه مناسبًا لردع العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

07:13 م السبت 23 ديسمبر 2023

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إن لقاءاته مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية وقادة المقاومة تناولت خططهم لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

وأكد عبد اللهيان على أن إيران تدعم حق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لا يحق للولايات المتحدة أن تطالب طهران بعدم فعل ذلك بينما هي منخرطة في الحرب لجانب إسرائيل.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن جبهتا لبنان واليمن تعملان وفقا لما يرونه مناسبا لردع العدوان الإسرائيلي ومؤازرة القضية الفلسطينية.

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