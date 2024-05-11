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BBC

حماس تعلّق على إعلان الاحتلال بدء عملية عسكرية جديدة في جباليا

05:24 م السبت 11 مايو 2024

حركة حماس

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قالت حركة حماس في بيان، اليوم السبت، إن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في جباليا شمالي غزة، بالتوازي مع عمليتي رفح وحي الزيتون يؤكد إصرار الحكومة "الصهيونية" على مواصلة حرب الإبادة.

وحمّلت حماس الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن المسؤولية كاملة عن تصاعد جرائم الاحتلال بحق المدنيين بسبب توفير الغطاء له، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمغادرة مربع المواقف الخجولة والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين.

وأكدت حماس، أن تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي "لن يفت في عضد أبناء الشعب الفلسطيني الصامد أو يوهن من عزيمة مقاومته التي ستواصل تصديها لآلة القتل الصهيونية".

وفي وقت سابق من اليوم، أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على مخيم جباليا، مطالبا السكان بالنزوح والمغادرة إلى المناطق الآمنة غرب غزة حسب مزاعمه، لشن عملية جديدة.

حركة حماس عملية عسكرية في جباليا جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية رفح طوفان الأقصى
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