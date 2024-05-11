بعد إصابته بقصف لجيش الاحتلال.. أبو عبيدة يعلن مقتل أسير إسرائيلي

مصراوي

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبو عبيدة، اليوم السبت، وفاة الأسير الإسرائيلي "نداف بوبلابيل" الذي يحمل الجنسية البريطانية بعد قصف استهدف مكان احتجازه قبل شهر.

وكشف أبو عبيدة أن الأسير "بوبلابيل" تدهورت صحته ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية بسبب تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات.

وأشار أبو عبيدة إلى أن الأسير "نداف بوبلابيل" أصيب مع الأسيرة "جودي فانشتاين" ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة بسبب تدمير مستشفيات غزة.

وكان الإعلام العسكري لكتائب القسام، نشر مقطاع فيديو للأسير الإسرائيلي "نداف بوبلابيل"، مرفقا بكتابة نصية لما يدلي به الأسير باللغتين العربية والعبرية قائلا: "الوقت ينفد.. حكومتكم تكذب".

وظهر "بوبلابيل" خلال الفيديو بحالة جيدة، غير أن بعض الكدمات بدت واضحة حول عينيه.