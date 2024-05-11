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BBC

الدفاع المدني بغزة يطالب بتوفير الوقود ومعدات الإنقاذ لانتشال الشهداء

06:15 م السبت 11 مايو 2024

مقابر جماعية بغزة - أرشيفية

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قال الدفاع المدني بغزة، إن طواقمنا لا تزال تنتشل جثامين لشهداء دفنتهم قوات الاحتلال في مقابر جماعية بمجمع دار الشفاء.

وجدد الدفاع المدني، مناشدته لدول العالم ومؤسسات الحماية المدنية للنظر إلى الواقع الكارثي لمقدمي الخدمات الإنسانية في غزة، مطالبا الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الإنسانية بضرورة التدخل الفوري لإدخال معدات وآليات إنقاذ هندسية.

وتابع الدفاع المدني، "نطالب بتوفير الوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من مركبات دفاع مدني ومعدات الإنقاذ الخاصة بعمليات انتشال الشهداء".

كانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصادر مطلعة قولها، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتقد أن الوقت حان للضغط على رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية بقوة أكبر.

وأضافت الصحيفة -نقلا عن المصادر- أن واشنطن توقعت بدء إسرائيل المرحلة الثالثة من الحرب في يناير الماضي وسحب القوات من قطاع غزة.

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