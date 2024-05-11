نيويورك تايمز: بلينكن يعتقد أن الوقت حان للضغط على نتنياهو

مصراوي

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة قولها، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتقد أن الوقت حان للضغط على رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية بقوة أكبر.

وأضافت الصحيفة -نقلا عن المصادر- أن واشنطن توقعت بدء إسرائيل المرحلة الثالثة من الحرب في يناير الماضي وسحب القوات من قطاع غزة.

كانت حركة حماس قالت في بيان، اليوم السبت، إن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في جباليا شمالي غزة، بالتوازي مع عمليتي رفح وحي الزيتون يؤكد إصرار الحكومة "الصهيونية" على مواصلة حرب الإبادة.

وحمّلت حماس الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن المسؤولية كاملة عن تصاعد جرائم الاحتلال بحق المدنيين بسبب توفير الغطاء له، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمغادرة مربع المواقف الخجولة والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين.

وأكدت حماس، أن تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي "لن يفت في عضد أبناء الشعب الفلسطيني الصامد أو يوهن من عزيمة مقاومته التي ستواصل تصديها لآلة القتل الصهيونية".

وفي وقت سابق من اليوم، أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على مخيم جباليا، مطالبا السكان بالنزوح والمغادرة إلى المناطق الآمنة غرب غزة حسب مزاعمه، لشن عملية جديدة.