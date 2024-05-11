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شرطة الاحتلال تغلق شوارع بتل أبيب قبل بدء المظاهرات

05:55 م السبت 11 مايو 2024

الشرطة الإسرائيلية

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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية قررت إغلاق شوارع رئيسية في تل أبيب قبل بدء مظاهرات مساء اليوم السبت، للمطالبة بصفقة فورية للإفراج عن الأسرى.

وعلق عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة على إعلان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم السبت، "أنه يجب التوصل لصفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس وليس لدينا وقت لإضاعته".

وأشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين، إلى أن "هذا نداء استغاثة للحكومة ومن يقف على رأسها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبو عبيدة، وفاة الأسير الإسرائيلي "نداف بوبلابيل" الذي يحمل الجنسية البريطانية بعد قصف استهدف مكان احتجازه قبل شهر.

وكشف أبو عبيدة أن الأسير "بوبلابيل" تدهورت صحته ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية بسبب تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات.

وأشار أبو عبيدة إلى أن الأسير "نداف بوبلابيل" أصيب مع الأسيرة "جودي فانشتاين" ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة بسبب تدمير مستشفيات غزة.

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