تركيا: زيارة رئيس وزراء اليونان مهمة لبحث مسائل إقليمية ودولية

اسطنبول - (د ب أ)

اعتبر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في 13 مايو، لأنقرة، بأنها في غاية الأهمية لبحث المسائل الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في المنتدى الإعلام الأكاديمي التركي اليوناني باسطنبول، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء اليوم السبت.

وبين أنّ الزيارة فرصة هامة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.

واقتبس ألطون قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نحن في تركيا مع "زيادة الأصدقاء لا الأعداء".

وأعرب ألطون عن اعتقاده بأن هذه الاجتماعات ستزيد من تعزيز وتوطيد وتعميق العلاقات التركية اليونانية، التي اكتسبت زخمًا مؤخرًا على أساس الحوار وحسن الجوار.