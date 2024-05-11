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BBC

تركيا: زيارة رئيس وزراء اليونان مهمة لبحث مسائل إقليمية ودولية

05:50 م السبت 11 مايو 2024

فخر الدين ألطون

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اسطنبول - (د ب أ)

اعتبر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في 13 مايو، لأنقرة، بأنها في غاية الأهمية لبحث المسائل الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في المنتدى الإعلام الأكاديمي التركي اليوناني باسطنبول، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء اليوم السبت.

وبين أنّ الزيارة فرصة هامة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.

واقتبس ألطون قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نحن في تركيا مع "زيادة الأصدقاء لا الأعداء".

وأعرب ألطون عن اعتقاده بأن هذه الاجتماعات ستزيد من تعزيز وتوطيد وتعميق العلاقات التركية اليونانية، التي اكتسبت زخمًا مؤخرًا على أساس الحوار وحسن الجوار.

فخر الدين ألطون رئيس الوزراء اليوناني اسطنبول رجب طيب أردوغان الرئيس التركي
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