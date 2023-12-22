جيش الاحتلال: عملياتنا في غزة ستكون طويلة ومستمرة وتتطلب صبرا

مصراوي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن عمليات جيش الاحتلال مستمرة في شمال قطاع غزة.

وتابع وزير دفاع الاحتلال خلال مؤتمر صحفي الجمعة: " عملياتنا لا تزال مستمرة في شمال قطاع غزة، لاستكمال الأهداف التي وضعناها وعلى رأسها تفكيك كتائب حماس وشل قدراتها تحت الأرض".

وأشار جالانت: "عملياتنا مستمرة أيضًا في خان يونس وجنوب قطاع غزة، وجنودنا يقاتلون ببسالة للقضاء على حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين، إضافة إلى أن عملياتنا في غزة ستكون طويلة ومستمرة وتتطلب صبرا".

وأعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية مساء الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن سحب لواء جولاني من غزة، جراء تكبده عددا كبيرا من القتلى بين صفوفه، منذ بدء الحرب البرية على القطاع، قبل نحو 60 يومًا.

ويعد لواء جولاني أحد أهم ألوية النخبة في جيش الاحتلال، تكبّد خسائر فادحة في الأرواح، بمقتل أكثر من 85 جندياً وضابطاً من كتائبه على الأقل، فضلاً عن عدد كبير من المصابين، سقط أغلبهم في أكمنة نفذتها المقاومة الفلسطينية وأشهرها كمين الشجاعية الذي قتل فيه قائد الكتيبة 13 من اللواء وعدد من جنوده.