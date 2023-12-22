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BBC

"هجرة مؤقتة".. كندا تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين من قطاع غزة بشرط واحد

06:18 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

كندا

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مصراوي

قال وزير الهجرة الكندي مارك ميلر، إن السلطات الكندية أعلنت عن إتاحة تأشيرة إقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات للغزيين الذين لديهم أقرباء كنديون.

وتابع وزير الخارجية الكندي في تصريحات له اليوم الجمعة، أن الحكومة ستمنح تصريحات الإقامة المؤقتة اعتبارًا من يناير 2024، لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة، وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي، سواء كانوا من الأصول أو الفروع أو من الأزواج.

وأشار وزير الخارجية الكندي، إلى أنّ الحكومة الكندية تدرك جيدًا أن العديد من الكنديين قلقون بشأن سلامة أحبائهم في غزة، ولهذا السبب أعلنت عن إجراءات “هجرة مؤقتة”، مشيرًا إلى أن السلطات الكندية أيضًا تعلم أن الخروج من غزة في الوقت الحالي صعب للغاية.

مارك ميلر الهجرة الكندية أهل غزة تهجير الفلسطينيين كندا حرب غزة

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