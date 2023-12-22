الناجي الوحيد من مدرعة النمر: المقاومة قتلت 11 من زملائي بضربة واحدة في غزة

مصراوي

قال الجندي الإسرائيلي دانييل مازويتز سائق ناقلة جنود استهدفتها المقاومة بغزة: لم نتخيل أبدًا أن 11 جندبًا سيقتلون بضربة واحدة وفي نفس الثانية.

دانييل مازويتز، سائق مدرعة النمر التي قُتل فيها 11 جنديًا إسرائيليًا في الـ 31 من أكتوبر الماضي، هو الناجي الوحيد، وبعد شهر من استهداف المقاومة الفلسطينية، عاد إلى المركبة المتفحمة، وعبر منشور نشره على موقع إنستجرام قال صورة: جندي نجا في السيارة التي قتل فيها 11 من رفاقه، "صورة واحدة - ألف كلمة "لمن لا يعرفني، أنا دانيال، الناجي الوحيد.

ويقول مازويتز: "في تلك الكارثة، باليوم الخامس لدخولنا قطاع غزة، قُتل 11 من أصل 12 من الجنود، وبقيت أنا فقط، عندما ذهبنا إلى الحرب، كان من الواضح لنا أنه سيكون هناك جرحى وقتلى، لكن لم نتخيل هذا أبدًا في حياتنا، ولا حتى في أسوأ كوابيسنا، أن 11 جنديًا، سيقتلون في ضربة واحدة".

يشار إلى أن الجنود الذين قتلوا، هم الرقيب إيتاي يهودا، الرقيب شاي إرفاس، الرقيب عدي دانان، الرقيب هيلل سولومون، الرقيب إيريز ميشلوفسكي، الرقيب عدي ليون، العريف إيدو عوفاديا، العريف ليئور سيمينوفيتش، الرقيب روي، الضاوي والملازمة فيديا مارك والرقيب روي سارجوستي.

وأصاب صاروخ كورنيت أطلقته كتائب القسام - الذراع العسكري لحركة حماس - مدرعة "النمر" شرقي غزة، إذ نشرت المقاومة الفلسطينية عبر الإعلام العسكري، فيديو يرصد استهداف المدرعة العسكرية لإصابة المدرعة، بصاروخ كورنيت شرقي غزة.