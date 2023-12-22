المتحدثة باسم نتنياهو: قائد حماس كتب وصية موته في الـ7 من أكتوبر

مصراوي

زعمت المتحدثة باسم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن حماس تسرق المساعدات الموجهة للمدنيين في غزة ومن المثير للغضب أن المنظمات الأممية لا تندد بتلك التصرفات.

وقالت المتحدثة باسم نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قوات الاحتلال تواصل التقدم في غزة وقائد حماس كتب وصية موته يوم السابع من أكتوبر.

وتابعت المتحدثة باسم نتنياهو "نشعر بالغضب إزاء صمت الدول التي ترفض التنديد بتصعيد حزب الله وانحياز الأمم المتحدة للبنانيين ولحماس"