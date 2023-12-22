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BBC

الأمم المتحدة: غزة تحصل على 10% من احتياجاتها الغذائية

11:05 ص الجمعة 22 ديسمبر 2023

سيسمح الاتفاق بحركة أهالي قطاع غزة في اتجاه واحد،

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بي بي سي

استمر القتال في قطاع غزة أمس، مع قصف إسرائيلي لشمال القطاع وجنوبه، وإطلاق حماس صواريخ باتجاه جنوب ووسط إسرائيل وانطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب.

وجددت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة شذى المغربي، التأكيد على أن هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لتجنب ما وصفته بالتهديد الخطير للغاية المتمثل في المجاعة في غزة.

وقالت إن أكثر من ربع الأسر هناك تواجه حاليًا جوعًا شديدًا.

ودخلت شاحنات تحمل مساعدات من مصر إلى غزة، لإيصال بعض المواد الغذائية والمياه والأدوية، لكن الأمم المتحدة تقول إن كمية الغذاء لا تتجاوز 10% مما يحتاجه سكان المنطقة.

وتعرضت الآمال في وقف إطلاق النار لانتكاسة، وأعلنت حماس والجماعات الفلسطينية الأخرى أنها لن توافق على صفقة لإطلاق المزيد من الأسرى حتى يوافق الاحتلال على إنهاء الحرب، غير أن الحكومة الإسرائيلية أكدت أكثر من مرة موقفها الرافض لوقف دائم لإطلاق النار.

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