وزير إسرائيلي يطالب بحل مجلس الحرب

(مصراوي)

طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، اليوم الخميس، بحل مجلس الحرب بشكل فوري، وإعادة سلطة اتخاذ القرارات إلى الحكومة الموسعة.

وحذر الوزير المتطرف، والمعروف باسم "وزير الحرائق"، الأصوات المطالبة بالهدنات وإيقاف الحرب قبل هزيمة حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بأن حزب الصهيونية الدينية ليس في صفه، حسب وصف صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

وشهد مجلس الوزراء الإسرائيلي شجار قوي بين الوزراء على رأسهم بن جفير، الذي حاول وضع نفسه في رتبة أعلى من رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بقوله إن في رتبة أعلى منه ومن حقه اتخاذ قرارات بحق جنود الجيش الإسرائيلي، بينما رد عليه هاليفي بأن قرارات الجيش الإسرائيلي ليست من اختصاصه، كما طالب باقي الوزراء بن جفير بالتوقف عن التصرف "بوقاحة" داخل المجلس، حسب ذكر صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه توجد احتمالية أن يخفض جيش الاحتلال الإسرائيلي لنشاطه العسكري في قطاع غزة بوقت قريب.

وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن المرحلة المقبلة للحرب على قطاع غزة ستكون أقل حدة، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

