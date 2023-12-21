الصحة العالمية: غزة تشهد معدلات مرتفعة من تفشي الأمراض المعدية

سويسرا - (أ ش أ)

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها إزاء "مزيج المرض، الجوع وغياب النظافة في قطاع غزة"، ما يؤدي إلى معاناة السكان من "معدلات مرتفعة" من الإصابات بالأمراض المتفشية والوفيات، مؤكدة أن غزة تشهد بالفعل معدلات مرتفعة للغاية من تفشي الأمراض المعدية.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "أشعر بقلق بالغ إزاء المزيج السام من المرض، الجوع، نقص مستلزمات النظافة والصرف الصحي الذي يواجهه المواطنون في قطاع غزة في الوقت الحالي".

وأضاف جيبريسوس أن "الجوع يضعف دفاعات الجسم ويفتح الباب أمام المرض"، وعلاوة على ذلك، "تبين أن حالات الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة أصبحت أكثر شيوعا بـ25 مرة مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الماضي.

وأشار جيبريسوس إلى أن هذه الأمراض يمكن أن تكون قاتلة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، بل وأكثر من ذلك في غياب الخدمات الصحية العاملة، مشددا على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار فورا.