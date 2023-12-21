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BBC

الأمم المتحدة تطالب بإعادة تهيئة الظروف للمساعدة في إنقاذ حياة الناس

12:15 م الخميس 21 ديسمبر 2023

الأمم المتحدة

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نيويورك - (بي بي سي)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إعادة تهيئة الظروف التي تسمح بتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق في غزة، على الفور.

وقال جوتيريش عبر موقع إكس، إن ظروف القتال العنيف، ونقص الكهرباء، ومحدودية الوقود، وانقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، تعيق بشدة الجهود المتضافرة التي تبذلها الأمم المتحدة لتوفير المساعدات المنقذة للحياة للناس في غزة.

ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، محاولة جديدة للتصويت على وقف إطلاق النار في غزة.

وتجري مفاوضات دبلوماسية متوترة حول صياغة القرار لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض مرة أخرى، حيث تشير التقارير إلى أن النقطة الشائكة الرئيسية تتعلق بتفتيش ومراقبة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.

الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عمليات إنسانية غزة طوفان الأقصى

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