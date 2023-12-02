الاحتلال: الجيش عاد للقتال بكل قوته حتى تحقيق الأهداف بكسر قوة حماس

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال يوآف جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، إن حماس أخلت بالاتفاق وترفض تسليم 15 امرأة وطفلين.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال، أن الجيش عاد للقتال بكل قوته حتى تحقيق الأهداف بكسر قوة حماس العسكرية والسلطوية واستعادة الأسرى، موضحا أن النتائج التي حققناها خلال الأسابيع الماضية كبيرة.

وأشار وزير دفاع الاحتلال إلى أنه كلما توسعت العملية العسكرية يزداد ضغطنا على حماس، موضحا أن حماس خرقت بشكل سافر اتفاق الهدنة الذي رعته الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وأكمل وزير دفاع الاحتلال: "حققنا نتائج كثيرة خلال العملية البرية وقضينا على عدد كبير من قادة حماس"، موضحا أن الإنجازات كبيرة وقتلنا عددا كبيرا من المخربين واعتقلنا المئات ودمرنا مقار لحماس، مضيفا أن استمرار عملياتنا يمكننا من ضرب قوة حماس ومقارها ودفعها إلى الاستغاثة.

واختتم جالانت، أن استعادة 110 من الأسرى إنجاز لم يحققه أي جيش في العالم، مضيفا أن الضغط العسكري سيسهم في إعادة الأسرى وتحقيق أهداف الحرب.