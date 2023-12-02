حزب الله اللبناني يعلن استهداف 5 مواقع إسرائيلية وإصابتها بشكل مباشر

بيروت- ( د ب أ )

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف 5 مواقع إسرائيلية بالأسلحة المناسبة وإصابتها بشكل مباشر.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة اليوم، إن مجاهدي "المقاومة الإسلامية" استهدفوا مواقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا " و"جل ‏العلام"و"الراهب" وثكنة "برانيت" بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

وكان الحزب أعلن في وقت سابق استهداف مرابض مدفعية إسرائيلية في موقع "خربة ماعر"، بالأسلحة الصاروخية.

وتعرضت تلة "العويضة" لجهة بلدة "الطيبة" جنوب لبنان لسقوط عدد من القذائف الإسرائيلية، بحسب قناة " المنار" التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى تعرض محيط كنيسة بلدة "يارون" ومنطقتي "حامول" و "اللبونة" في أطراف بلدة "الناقورة"، جنوب لبنان للقذائف المدفعية الإسرائيلية.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف "تلة المطران – سردا" في قضاء مرجعيون جنوب لبنان، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف سهل "مرجعيون"، و"تلة العويضة" بين بلدتي " كفركلا" و"عديسة" جنوب لبنان بقذيفتين.

وتعرضت أطراف بلدات "علما الشعب" و"طير حرفا" و"الناقورة" جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي. بحسب ما أعلنت قناة " المنار" .

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدات " عيتا الشعب" وراميا" و" الناقورة " و" مارون الراس" و " يارون" و" بليدا" الحدودية جنوب لبنان.

ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان مقتل أحد عناصرها من بلدة دير عامص في جنوب لبنان، ليرتفع عدد القتلى الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 88.

وسجل ليل أمس تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي في أجواء القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، كما حلق الطيران الحربي المعادي فوق مناطق عدة في الجنوب على مستوى مخفض خارقا جدار الصوت.

وكان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون أمس الجمعة في غارات متفرقة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وشهدت المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة "للمقاومة الإسلامية" في لبنان، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى".